Вместо гордости — стыд: что стало с этно-комплексом в Шымкенте

Разрушающиеся стены, трещины в брусчатке и следы запущенности — так сегодня выглядит один из главных исторических символов Шымкента. Комплекс «Шымқала», который с помпой открывали в 2021 году, всего за четыре года превратился в символ халатности и равнодушия.

Комплекс «Шымқала» строился с размахом. С 2018 по 2020 годы здесь велись археологические раскопки, реставрационные и консервационные работы. А уже в 2021 году на месте древнего городища торжественно открыли музей под открытым небом. Общая сумма, выделенная из местного бюджета, составила 2,4 миллиарда тенге.

Комплекс включал залы «Цитадель», «Кузницу», «Подземелье», «Этнодеревню» и восстановленные жилые постройки. Однако уже в тот момент не были оформлены ни акт приёма-передачи, ни технический паспорт. Все это время объект просто числился в воздухе.

Жандос Курбан, директор ГККП «Объединение городских музеев»: «После открытия объекта в 2021 году ремонтно-реставрационные работы здесь не проводились. Мы уже начали оформление техпаспорта, затем займемся научным исследованием и подготовкой проектно-сметной документации. Только после этого можно будет ставить вопрос о финансировании».

Пока же ситуация близка к критической. Уникальный археологический памятник буквально разваливается. Всё, что могут сделать сотрудники — подмести дорожки и вырвать сорняки. Финансирования ноль. По словам директора, весь доход комплекса в первом квартале 2025 года составил 930 тысяч тенге. Этого едва хватает на мелкий косметический уход.

Жандос Курбан, директор ГККП «Объединение городских музеев»: «На комплекс не выделено ни одного тенге. Работы проводятся силами хозяйственного отдела, за счёт собственных доходов от платных услуг. Их хватает только на самые элементарные вещи».

При этом чиновники уверяют, что состояние «Цитадели» — одного из залов комплекса, признано удовлетворительным. Глобальный ремонт не запланирован, инвесторы не привлекаются, возможность частного управления не рассматривается.

Так звучит официальный ответ управления культуры Шымкента: «Реконструкция и привлечение инвесторов не предусмотрены. В данный момент проводится проверка со стороны департамента внутреннего государственного аудита города Шымкента».

Между тем, горожане и туристы — в недоумении. Как за 2,4 миллиарда тенге можно было построить объект, который уже через несколько лет начал разрушаться? Надежда — лишь на то, что документы наконец оформят, и комплекс включат в бюджет. Пока же этот новодел, скорее, позор, а не гордость Шымкента.