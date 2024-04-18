В Шымкенте разрушается историко-культурный комплекс «Шымкала».

Эта крепость — историческая колыбель Шымкента. В 2018 году здесь начали масштабную реконструкцию, и в 2021 музей под открытым небом открылся для посетителей.

Комплекс Шымкала расположен в центре старого города. Это место притяжения местных жителей и туристов. Но сейчас часть комплекса закрыта, показывать здесь кроме прогнивших юрт и разрушенных алтыбаканов нечего. Несколько лет назад здесь располагался этноаул, в юртах работали ремесленники. Но теперь место заросло травой, постройки разрушены. Сама цитадель не в лучшем состоянии — облезла краска, стерлись надписи, стены покрылись плесенью. Гиды говорят, подводят и туалеты.

«Так как гости из Европы, наши уборные для них по-другому выглядят. В данное время Шымкала закрыта. Хотели бы, чтобы открыли поскорее, чтобы показать культуру казахскую», — говорит Муниса Пазилова, менеджер туркомпании.

По словам гидов, место популярное. В год его посещают около 50 тысяч человек. В управлении культуры рассказали, что подрядчики не до конца передали объект. Акта приема-передачи нет, как и техпаспорта. Из-за этого историко-культурный комплекс не могут отремонтировать, не проводятся и археологические раскопки.

«В ходе строительства историко-культурного комплекса «Шымкала» между заказчиком управлением культуры, развития языков и архивов и подрядчиком заключен договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством. В связи с тем, что на данном объекте не проведены строительные работы, регистрационное свидетельство (технический паспорт) комплекса не получено. Кроме того, несмотря на то, что ремонт комплекса был завершен, акт приема-передачи между заказчиком и подрядчиком не проводился», — ответили на официальный запрос с управлении культуры.

Тем не менее, в Управлении культуры планируют реконструкцию объекта.

«Мы хотим предложить туристам, приезжающим сюда, интересный этноаул. Популяризация наших традиций, истории и обычаев среди приезжих туристов и молодежи является очень важной инициативой. Поэтому сейчас ждём предложений от предпринимателей», — говорит Молдир Ондасынова, заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов.

Заниматься проблемами комплекса теперь будут в антикоре и прокуратуре. Пока этноаул простаивает, остальная часть историко-культурного комплекса принимает посетителей. Между тем, президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, как важно для Казахстана задействовать весь туристический потенциал.