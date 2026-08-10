Традиции кочевников в центре мегаполиса

Необычный туристический комплекс который был торжественно представлен после большой реконструкции найдет чем удивить как местных жителей так и приезжих гостей Шымкента.

Смелые и уникальные решения, встречаются здесь на каждом шагу. Гостям предлагают познакомиться с древней породой охотничьих борзых собак, которая входит в число семи главных сокровищ казахского народа-тазы. Чуть дальше, в вольере, живут козы, птицы, и приветливые пони.

Так здесь воссоздали атмосферу традиционного быта кочевого народа и показали его через живые образы. Менеджер проектов университета «Мирас» Максат Алиханов, отмечает, это лишь первый этап большого проекта.

«В этноауле расположены наши этнические юрты, фотозоны, традиционные наши животные которые играли важную роль в нашем быту. Конечно, такое место будет уникальным для того, чтобы поближе познакомиться с бытом и культурой, это у нас закончен только первый этап, мы потом подойдем ко второму этапу»,— поясняет менеджер проектов университета «Мирас» Максат Алиханов.

Каждая установленная здесь юрта знакомит гостей с особенностями и богатством национальной культуры. К примеру, коллекция казахской одежды – яркая и самобытная, богато украшенная традиционным орнаментом. Римма Асанова пришла в этноауыл с детьми и не пожалела.

«Мы пришли сюда впервые, всей семьей. Очень интересно и хорошо передали нашу культуру и традиции. Я с интересом рассматривают одежду, здорово, что ее можно не только посмотреть, но и при желании пробрести»,— говорит жительница города Римма Асанова.

По соседству — Ырыс Нураев, беркутчи в седьмом поколении. Рядом с ним — его верные пернатые помощники. Для каждого гостя он готов приоткрыть завесу древнего искусства охоты и поделиться секретами, ухода за грозными хищниками неба, которые передаются из поколения в поколения.

«Беркут-это уникальная птица, все знания которые я получил от прадедов, я передам дальше своим детям. В этноауле тоже многие интересуются и спрашивают о птицах, охоте я всегда с удовольствием рассказываю. Во например в таком традиционном костюме когда-то велась охота. Он из натурального меха, обеспечивал защиту от сильных степных ветров»,— поясняет беркутчи Ырыс Нураев.

Удачный тандем новизны и богатого исторического наследия оценили и туристы из Германии. Владимир Сайбер делится, одного дня здесь явно недостаточно, чтобы рассмотреть все уголки Этноаула «Шымқала».

«Мы были вчера тут, осмотрели все, прошли. Да! Эти старые фундаменты, что мы видели, нам очень понравились. Поэтому пришли сюда еще раз»,- говорит турист из Германии Владимир Сайбер.

По достоинству оценили горожане и идею с арендой национальных костюмов. В них можно устроить памятную фотосессию, а заодно прогуляться по территории древнего городища, погружаясь в атмосферу прошлого. А после оценить богатый вкус национальной кухни.

В комплексе, созданном за счет средств университета «Мирас», на еженедельной основе акимат города проводит бесплатные концерты. Послушать любимые композиции под звездным небом, совершенно бесплатно может каждый желающий.

«Очень классная идея! Мне нравится, можно и погулять и посмотреть историю. Хорошо, что в городе есть такие прекрасные локации»,— говорит жительница Шымкента Наталья Мурзина.

Проект, который уже получил высокую оценку у горожан будет реализовываться в два этапа, первый уже завершён, второй начнётся этой осенью. Автор и спонсор идеи — университет «Мирас», обещает вновь удивить гостей этноаула смелыми и необычными решениями.

ЛИЦ. № KZ84LAM00000336 ВЫДАНА 14.02.2025 Г. МОН РК

АДРЕС: АЙТЕКЕ БИ 30/29