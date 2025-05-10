Старший брат

Одна из примет весенних месяцев – возрастающее день ото дня число посетителей редакций газет, телеканалов, одержимых желанием рассказать о своих близких – участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла. Что же, мы к этому готовы!

Все могло быть иначе…

Джурабеку Юсуповичу Султанову недавно исполнилось 83 года. У него был брат Эргаш Юсупов, который старше него на целых 18 лет!.. Семья жила в частном доме по улице Хаят, 48 в Чимкенте. После окончания школы Эргаш пошел работать в депо помощником машиниста паровоза. Был очень серьезным, целеустремленным молодым человеком.

Представляете, какой интересной и насыщенной была бы жизнь Джурабека с ТАКИМ старшим братом?! Эргаш обязательно научил бы его обращаться с техникой, выполнять по дому мужскую работу, показал бы, как надо держать удар в неизбежных уличных стычках мальчишек Старого города. И уж, конечно, не раз прокатил бы его на паровозе, а может, еще разрешил ему дать гудок при приближении к станции. Увы, ничего этого не произошло: случилась война…

Эргаш, имея на руках бронь, атаковал горвоенкомат своими бесчисленными просьбами отправить его на фронт. В 1943 году его отправили сначала в учебку на двухмесячные курсы, а затем – в действующую боевую часть на фронт. Служил он в 1113-м стрелковом полку 173-й дивизии в первом стрелковом батальоне Западного фронта в звании младшего сержанта.

Медаль «За отвагу»

16 ноября 1943 года советская армия уже сражалась на территории Белоруссии. Часть, в которой служил Эргаш Юсупов, вела ожесточенные бои возле деревни Боброво Витебской области.

В одном из таких боев Эргаш пулеметом уничтожил вражеский пулемет и шесть немецких солдат. Этим он улучшил продвижение батальона вперед, за что Указом Президиума Верховного совета СССР был награжден медалью «За отвагу».

Столько радости, столько надежд было в нем тогда! Все – конец войны близок, ведь было очевидно, что фашистов совсем скоро выдворят из Советского Союза и погонят эту нечисть до самого его логова. Курс – на Берлин! Этими надеждами он делился с родными в своих письмах домой. Дважды он успел переслать в этих письмах свои фронтовые фотографии. Сегодня эти два снимка едва ли не главная реликвия семейного архива Султановых-Юсуповых.

Но, к сожалению, этим планам, полных надежд на скорую Победу, Эргаша Юсупова не суждено было сбыться… Вскоре, есть точная дата – 16 ноября 1943 года – он был ранен осколочным снарядом в тазовую части ноги. Сначала его лечили в прифронтовых госпиталях, а затем 18 июня 1944-го его доставили в госпиталь Уфы в глубокий тыл. При поступлении в госпиталь ему был поставлен диагноз «остеомиелит правого бедра, состояние после ампутации – оскольчатое ранение с повреждением костей, бактериальный менингит». Серьезнейшее ранение. Адские боли, ежедневные перевязки, гной, высокая температура, жар…

Не прошло и месяца, как 18 июля 1944 года наш земляк старший сержант Эргаш Юсупов скончался в госпитале от ран. Ему было всего 20 лет!.. Он даже не успел создать семьи, родить детей…

Имя на обелиске

Эргаш Юсупов был похоронен на Сергиевском кладбище в Уфе в братской могиле. Сегодня там установлен обелиск. На нем – перечень имен офицеров и старших сержантов, которые, как и Эргаш Юсупов, погибли от ран, полученных в боях, защищая Родину. Есть среди них и фамилия брата Джурабека Юсуповича Султанова.

На этом Сергиевском кладбище есть три братские могилы, в которых похоронены около 1 300 бойцов и офицеров-участников Великой Отечественной, умерших в столице Башкирии в госпиталях в годы войны. В 2012 году Сергиевскому кладбищу присвоен статус историко-мемориального.

«Я горжусь подвигом своего старшего брата Эргаша Юсупова, который отдал свою жизнь за наше светлое будущее, за нашу Родину, – сказал Джурабек Султанов. – Всю информацию о брате я получил через Военный комиссариат Шымкента и Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации».

Эргаш Юсупов не успел проявить себя как СТАРШИЙ БРАТ, но вечная слава ему, СТАРШЕМУ СЕРЖАНТУ, отдавшему самое дорогое – ЖИЗНЬ за освобождение Родины от фашистских захватчиков, за свободу и счастье нашего народа.

Записала Фарида Шарафутдинова