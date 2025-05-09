В этот майский день памяти и скорби я склоняю голову перед подвигом своего дедушки Байжанова Сәбдена и перед всеми, кто не вернулся с полей Великой Отечественной войны. Призванный на фронт в 1941 году, он сражался за Родину, за мир на земле, за будущее своих детей и внуков.
В 1942-м он пропал без вести в Сталинградской битве – одной из самых страшных и судьбоносных в истории. Мы никогда не забудем их жертвы, мужество и верности Родине. Вечная память героям! Мы помним… Мы гордимся!
Фарида Оспанова