80 лет под мирным небом: в Шымкенте почтили память героев

80 лет назад закончилась самая страшная война прошлого века. Свыше миллиона казахстанцев ушли на фронт: из которых, половина не вернулась. Сегодня, 9 мая, не день скорби, а день памяти. Памяти о тех, кто дал нам мирное небо ценой собственной жизни. И здесь, у Вечного огня, благодарность звучит без слов, в тишине, в цветах, мыслях и живом пламени.

Почтить память героев Великой Отечественной войны пришли сотни горожан. Ветераны, школьники, молодежь и целые семьи. Каждый с цветами в руках и портретами родных, приближавших Победу. На территории парка — фотовыставки с редкими снимками фронтовых лет, инсталляции и портреты героев. Каждый кадр — история мужества, силы духа и любви к Родине.

— Это мой прадедушка, Мишкин Василий Тихонович. Он был связистом. Дошел до Праги.

— А что для вас значит этот праздник?

— Это победа, освобождение страны от захвата.

— Хочу поздравить всех Казахстанцев с праздником, с днем победы. Всем мирного неба над головой. У меня здесь Аристов Петр Иванович. Он прошел всю войну с 1941 по 1946 год.

— Раньше, по молодости как-то не особо придавали значения этому празднику, а сейчас приходишь и слушаешь эти военные песни, вспоминаешь героев и слезы на глазах.

— Мы своим внукам закладываем, что это самый священный праздник!

С каждым годом всё меньше остаётся очевидцев той войны. Но пока передаются семейные истории и память живёт в сердцах, подвиг не забыт. Среди участников и те, кто нёс службу за рубежом, продолжая дело своих отцов и дедов.

Алмаз Ибрагимов, военнослужащий ВС СССР, Германия: «Всех поздравляем с 80-летием Победы. Наша группа называется — группа советских войск Германии. Центральная группа войск — Чехословакия, Северная группа войск — Польша, Южная группа войск — Венгрия. Мы отдали свой гражданский долг, начиная с 45 до 94 года, до распада СССР. День Победы для советского народа — это самый главный праздник. Не только для советского народа, кто воевал против фашизма, для них это тоже очень важный праздник».

После торжественной части, в самом центре парка развернулся настоящий армейский концерт. В программе: военные песни танцы и театрализованные постановки.

А рядом палатки с полевой кухней. Всем желающим раздавали традиционную кашу былых времен и горячий чай. Атмосфера была по-настоящему тёплой и душевной — как воспоминание о фронтовом быте, где ценилось простое человеческое тепло.

Праздничная атмосфера объединила разные поколения. В песнях, воспоминаниях и пожеланиях звучало главное — мир, память и благодарность.

Бахтияр Сулейманов, житель г. Шымкента: «Хочу пожелать всем мира, здоровья и, чтобы у нас не было никаких конфликтов. Миру — мир, народу — здоровья, спокойствия и победы».

Восьмидесятую годовщину Победы отметили с глубокой благодарностью и уважением. Память о героях живёт в наших сердцах, и она будет передаваться из поколения в поколение.