Центры занятости предлагают оплачиваемую работу подросткам на всё лето

Во время летних каникул школьники и студенты от 14 лет могут принять участие в программе оплачиваемых общественных работ. Она будет действовать с 1 июня по 31 августа.
Молодёжь трудоустраивают в госучреждения и бизнес-структуры в качестве общественных помощников.
Для участия необходимо письменное согласие родителей.
Направления выдаются в районных центрах занятости по месту регистрации.
Ежемесячная зарплата составит 110 096 тенге (28 МРП).
Центры занятости:
Абайский район — ул. Аргынбекова, 243/3
Енбекшинский район — мкр Астана, 106
Аль-Фарабийский район — ул. Байтурсынова, 201
Каратауский район — ул. Бәйтерекова, 89
Туранский район — ул. Казибек би, 50
Общественные работы — это шанс для подростков получить первый трудовой опыт и развить чувство ответственности.