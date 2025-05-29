Центры занятости предлагают оплачиваемую работу подросткам на всё лето

Во время летних каникул школьники и студенты от 14 лет могут принять участие в программе оплачиваемых общественных работ. Она будет действовать с 1 июня по 31 августа.

Молодёжь трудоустраивают в госучреждения и бизнес-структуры в качестве общественных помощников.

Для участия необходимо письменное согласие родителей.

Направления выдаются в районных центрах занятости по месту регистрации.

Ежемесячная зарплата составит 110 096 тенге (28 МРП).

Центры занятости:

Абайский район — ул. Аргынбекова, 243/3

Енбекшинский район — мкр Астана, 106

Аль-Фарабийский район — ул. Байтурсынова, 201

Каратауский район — ул. Бәйтерекова, 89

Туранский район — ул. Казибек би, 50

Общественные работы — это шанс для подростков получить первый трудовой опыт и развить чувство ответственности.