Когда прозвенит последний звонок в Шымкенте

В Шымкенте определились с датой последнего звонка. Отметим, в этом году он прозвенит в 290 школах города для 15 891 выпускника одиннадцатых и 24 264 девятых классов.

Гульнара Дарыбаева, заместитель руководителя управления образования г. Шымкента: «Последний звонок в Шымкенте пройдет 23 мая. Министерство просвещения предоставило возможность выбрать дату — 23 или 24 мая. Мы приняли решение провести торжественные мероприятия 23 мая. В этот день для учащихся 1–10 классов будет проведён единый классный час на тему “Білімі ботаныма”, а для выпускников — праздничные мероприятия».

Примечательно, что число выпускников 11-х классов по сравнению с прошлым годом выросло почти на 20%. В 2024 году школы окончили 13 336 старшеклассников. Известно и количество выпускников, которым предстоит подтвердит свои отличные знания – на получение аттестата с отличием претендуют 1 078 одиннадцатиклассников, ещё 670 на знак «Алтын белгі».