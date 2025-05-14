Открытые люки: угроза для жителей Шымкента и бюджета

В микрорайоне Туран жители всерьёз обеспокоены состоянием канализации. После укладки асфальта на улице Ойкараган большинство люков либо остались открытыми, либо вообще оказались закатанными под асфальт.

Люди боятся, что в ямы могут угодить дети или машины, и закрывают колодцы как могут — шинами, досками, кирпичами. В акимате признаются что проблема массовая.

Два месяца — без крышек, без движения, и с постоянным страхом. На улице Ойқараған в мкр Туран больше 80% люков — открыты. После дорожных работ подрядчики сняли крышки, засыпали ямы щебнем или вообще закатали их в асфальт. А что делать теперь — никто не говорит.

Усен Боранбай, житель г. Шымкента: «Уже два месяца прошло, как всё разломали и бросили. Ни одного движения. Ждут, пока канализация переполнится? Или пока кто-то пострадает?»

Многие дома официально подключены к канализации и исправно платят за услуги. Но стоки по-прежнему вытекают наружу, вонь стоит сильная, а угроза затопления — с каждым днём всё реальнее, говорят жители. И это не только на одной улице — проблема повторяется и на других участках, где недавно копали.

Мырзабай Оталиев, житель г. Шымкента: «Люки открыты, дети могут провалиться, машина — перевернуться. Стоки текут, всё воняет. Подал документы — не приняли. Всё как всегда».

В управлении водопровода и канализации мегаполиса говорят: строительство канализации в Туране ещё не завершено. А при асфальтировании дороги подрядчики часто ломают люки, сдвигают плиты или просто заливают колодцы. С начала года таких случаев — уже больше сотни. А за четыре года — украли свыше 400 крышек. И ни одна из них не нашлась, несмотря на обращения в полицию.

Багдат Байболов, директор ГКП «УВиК» г. Шымкента: «Люки ломают, закатывают, воруют — это системная проблема. С начала года мы закрыли около 400 колодцев».

Один люк обходится бюджету в 20 тысяч тенге. Только в этом году отремонтировали больше тысячи, потратив около 20 миллионов тенге. Водоканал просит жителей сразу сообщать о проблемных люках, чтобы избежать беды.