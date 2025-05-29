Акиматом города Шымкента совместно с Министерством здравоохранения РК, Национальным научным центром развития здравоохранения подготовлена программа регионального развития здравоохранения города Шымкента до 2029 года

Программа на региональном уровне разработана впервые в Республике Казахстан, является комплексным подходом к организации и совершенствованию системы здравоохранения, которая будет использована для дальнейшего использования в других регионах страны.

Планируется строительство современных клиник: городского перинатального центра, 2 городских многопрофильных больниц, 5 поликлиник в рамках ГЧП, отвечающих стандартам здравоохранения.

Шымкентский высший медицинский колледж будет дооснащен современными виртуальным симуляционным оборудованием, тренажерными комплексами, интерактивными системами.

Сотрудничество с 13 ведущими Научно-исследовательскими институтами и научными центрами страны позволит внедрить высокие технологии, проводить сложные хирургические операции, развить медицинский туризм, которое закрепится подписанием меморандумов между управлением здравоохранения города Шымкент и НИИ, НЦ 30 мая 2025 года.

В рамках программы будет обеспечено проведение глобальных исследований здоровья взрослого и детского населения города, в части надзора за детским ожирением (COSI), по поведению детей школьного возраста в отношении здоровья (HBSC), глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS), по оценка патронажной службы и другие.

В ходе реализации программы будут открыты стоматологические кабинеты во всех запланированных школах (87), усиление работы по прегравидарной подготовке женщин позволит снизить случаи осложнений при беременности и критических состояний.

Для регулирования маршрутизации пациентов будут открыты 31 центр компетенции по 12 профилям, 2 скрининговых центра, 2 центра амбулаторной онкологической помощи.

При управлении здравоохранения города Шымкента начал функционировать «Ситуационный аналитический центр», во всех поликлиниках открыты «Кабинеты неотложной помощи».

Реализация Программы даст возможность системе здравоохранения города Шымкент повысить оказание медицинских услуг, доведения уровня медицинской помощи в медицинских организациях будет не ниже чем в городах Астана и Алматы.

Планируется достичь в 2029 году ожидаемую продолжительность жизни до 79,1 лет, увеличения граждан, ведущих здоровый образ жизни до 60%, удовлетворенности населения доступностью и качеством медицинских услуг до 80%, а также улучшение других показателей здоровья.

Реализация программы позволит повысить оказание медицинских услуг системе здравоохранения города Шымкента до уровня ведущих медицинских центров городов Астаны, Алматы и ожидаемую продолжительность жизни в 2029 году до 79,1 лет, увеличить граждан, ведущих здоровый образ жизни до 60%, удовлетворенность населения доступностью и качеством медицинских услуг до 80%.

Также будут созданы центры развития и раннего вмешательства, усилена модель универсального прогрессивного патронажа, увеличены инвестиции в здравоохранение через проекты государственно-частного партнерства.

Также будет начато развитие робототехники с использованием медицинской цифровизации, искусственного интеллекта и современных технологий.

Будет обеспечено доведение Национальной аккредитации медицинских организаций до 95%, будут предприняты конкретные шаги по развитию медицинского туризма.