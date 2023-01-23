Насколько медикам повысят зарплату рассказал главный врач Шымкента

В Шымкенте с этого года увеличат зарплату медицинским работникам. В список вошел и обслуживающий персонал медучреждений. Оплату планируют поднять уже в ближайшее время. Сейчас идет перерасчет средств.

Зарплаты медикам Шымкента обещают увеличить на 30 процентов, а на 20 процентов медикам средней категории. Сейчас идет перерасчет оплаты, в ближайшее время средства поступят на счет работников.

«Сейчас начало месяца, может быть с опозданием, но с индексацией зарплата поступит. Касательно санитарок и другому обслуживающему персоналу, там уже тоже будет повышение, однако платить будут медорганизации», — говорит Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента

Главный санитарный врач также рассказал про ситуацию КВИ. По его словам, шымкентцы стали меньше болеть коронавирусом. В день регистрируется максимум 3 случая, а в основном зараженных вообще не бывает.

Тяжелобольных в городе нет, в основном лечение проходит на дому. А больных ОРВИ, с приходом морозов, стало чуть меньше. Если до холодов количество больных достигало 300 человек, то теперь не превышает и 60 человек.

«Зараженных значительно стало меньше. А вот тех, кто болел гриппом до холодов было много, сейчас значительно меньше. Если до было 200 человек, сегодня 60. Есть у нас вакцина комирнати, каждый желающий может ее получить», — говорит Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента.

Главный врач не обошел стороной и онкобольных детей. В городе планируют создать еще больше обучающих центров для детей с онкозаболеваниями, где будут обучать маленьких пациентов разным предметам по упрощенной школьной программе.