В Шымкенте побили рекорд 5-летней давности

Двойное счастье. В Шымкенте на свет появилось рекордное количество близнецов. В 2022 году население южного мегаполиса увеличилось сразу на 398 пар близнецов, передает OTYRAR.

В городском управлении здравоохранения подвели итоги по рождаемости за прошедший год и вот, что интересного выяснилось. За год в южном мегаполисе появилось на свет 398 пар близнецов, это 796 младенцев, в миг одаривших своих родителей двойным счастьем. Если сравнить с показателями 5-летней давности, то это почти в два раза больше. Итак, статистика выглядит следующим образом:

2018 год — 185 пар близнецов

2019 год — 270 пар близнецов

2020 год — 310 пар близнецов

2021 год — 357 пар близнецов

К слову, увеличение двойняшек наблюдается во всем мире. Одной из причин специалисты называют доступность экстракорпорального оплодотворения. А еще, ученые выяснили, чем старше возраст беременной, тем больше вероятности родить двойню. И если раньше, мало кто решался на позднюю беременность, то сейчас с развитием медицины, возрастные рамки отходят на задний план.

«Если начинать с 2005 года, когда с помощью ВОЗ были внедрены эффективные перинатальные технологии, то качество услуг в роддомах повысилось. Стали использоваться эффективные перинатальные технологии — малозатратные и имеющие хороший эффект -это партнерские роды, пребывание детей рядом с матерями, использование только доказательных препаратов, технологий, а так же введение в практику протоколов диагностики лечения», — рассказывает Инна Глазебная, руководитель отдела охраны материнства и детства управления здравоохранения г. Шымкента.

В целом в 2022 году в Шымкенте появилось на свет 31865 младенцев, среди них 16105-мальчиков и 15760-девочек: 398 пар близнецов и 2 пары тройняшек. Мегаполис растет стремительными темпами, к примеру, показатель рождаемости в 2018 году был меньше почти 10,5 тысячи детей.

С учетом активного роста демографии, в Шымкенте Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил построить современный родильный дом, отвечающий международным стандартам и еще 101 школу в течение 5 лет.