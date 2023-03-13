Почему в Шымкенте не работает ирригационная система?

В Шымкенте подсчитывают убытки от потопа, который произошел накануне.

Ирригационная система города не справилась с сильным дождем, затопило дворы, частные дома и подвалы многоэтажек. По словам специалистов арычная система давно требует модернизации.

Большая вода пришла в дом многодетной матери Гульнур Отеген накануне, когда в Шымкенте лил проливной дождь.

Сначала не выдержал сарай, который от влажности обвалился, утонули десятки кур. Женщина говорит, двор и раньше затапливало, а вот дом впервые. Выкачивать воду пришлось спасателям. После потопа просел пол а стены пошли трещинами.

«Наш дом за один день стал аварийным. Рядом у нас проходит река, она должна проходить дальше в арыки. Но у нас когда рядом начали строить дорогу, заменили трубы на более маленького диаметра. Мы уже пол года бьемся и вот последствия. Несколько домов затопило. Я не знаю куда смотрит акимат. И что нам теперь делать», — говорит Гульнур Отеген жительница Шымкента.

Ирригационная система в Шымкенте не выдерживает дождей. Жители присылали видео с огромными лужами со всех уголков города. По данным спасателей накануне затопило как минимум 26 участков. По словам специалистов все потому что ирригационной системы в городе как таковой нет. Где то арыки заканчиваются тупиком, в некоторых местах их заложили нерадивые строители, некоторые забиты мусором. Модернизация арычной системы поможет не только избежать подтоплений но и восстановит утраченную экосистему.

«Не только арычную систему города нужно восстановить но и чтобы по этим арыкам текла вода. Когда арык находится в открытом состоянии он создает специальный микроклимат в городе, город насыщается прохладой. Как таковой именно системной работы пока еще не было, для нашего города необходима ирригационная система восстановления», — говорит Нагима Джакипбекова доктор технических наук, профессор.

Но в акимате говорят, большой модернизации ирригационной системы не предвидится. На магистральных улицах в этом году планируют отремонтировать всего 12 километров арыков.

«Мы проводим очистку арыков, следим за тем чтобы их не перекрывали. Если вы видите что арык забит или перекрыт, обращайтесь к нам. На нашем балансе находится 334 километра ирригационной системы магистральных улиц», — говорит Мухамеджан Сейтжанов руководитель управления развития городской комфортной среды.

Внутриквартальные же улицы находятся на балансе районных акиматов. По словам специалистов, до тех пор пока ирригационная система города находится на балансе разных госструктур, говорить о системности не получится.