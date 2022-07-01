Строительство дороги на улице Мангельдина завершится в конце июля

В Шымкенте продолжаются дорожные работы. На улице Мангельдина в ходе среднего ремонта помимо дорожного полотна будут обновлены ирригационные системы и появятся широкие пешеходные дорожки.

Подрядчики обещают завершить объект к 1 августа.

На одной из оживленных улиц города, улице Мангельдина, средний ремонт был начат в середине июня. Одна особенность — раньше на обочине дороги не было бордюра. Теперь предусмотрели для безопасности, говорят дорожники. В ходе строительных работ будут обновлены ирригационные системы, лотки. Сейчас техника снимает верхний слой и старые плиты на тротуаре.

Болат Калыбеков, начальник участка:

«От ул. Аскарова до Тамерланского шоссе, общая протяженность 840 м., ширина дороги 12 м. Ширина так останется. Есть сложности. Движение транспорта немного мешает. Затем много незаконной парковки, водители ставили машины прямо на тротуаре, теперь этого не будет».

Жители Жана шахара довольны ремонтом уличной дороги. Представители старшего поколения особенно радуются расширению пешеходных дорожек.

Анатолий Иванов, житель улицы Мангельдина:

«Ребята молодцы, работают хорошо. Дорожный слой был выровнен, а тротуары, по которым мы ходим, стали широкими и удобными.

Если жители радуются строительству дороги, то владельцы коммерческих объектов по улице Мангельдина не довольны. Они возмущены, что в проектно-сметной документации не предусмотрели места парковки для транспорта.

Гульбахар Бертаева, предприниматель:

«Нам предпринимателям хотелось бы, чтобы у нас были парковки. Улица очень узкая, когда приезжают наши клиенты, им некуда ставить машины. Из-за отсутствия парковки нам трудно завозить товары. И у жителей есть претензии к нам».

Подрядчики вынуждены оправдываться, они не могут отклоняться от проектно-сметной документации. Все предложения и замечания говорят доводят до заказчика Управления автомобильных дорог и пассажирских перевозок. Кроме того, подрядчики на критические замечания по качеству строительства, говорят, что строительство ведется в соответствии с требованиями,

Мухтар Нуралиев, мастер подрядной организации:

«Работа здесь еще не завершена. С этой стороны бордюры укреплены бетонным раствором. Затем здесь будут установлены опоры и мы зальем еще цементным раствором. Так что все будет соответствовать нормам».

Со стороны предпринимателей много нареканий относительно установленных бордюров. Они в недоумении, почему не ставят плиту на лоток для проезда транспорта. Кому то надо в магазины, аптеки, кафе. Строители говорят улица узкая, поэтому пешеходный переход был расширен. А насчет сдачи объекта: средний ремонт дороги полностью завершим в конце июля, заверили подрядчики.