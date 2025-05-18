В промзоне Кентау введен режим экологической ЧС сроком на 50 лет

Промышленная зона города Кентау официально признана зоной чрезвычайной экологической ситуации. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.

Министерство экологии РК: «Территория площадью 900 гектаров, расположенная севернее города, признана зоной ЧС. На карте она обозначена под номером один».

Режим чрезвычайной экологической ситуации установлен сроком на 50 лет. Причина — резкое ухудшение экологической обстановки. В зоне запрещено постоянное проживание, вводятся ограничения на въезд и движение транспорта.

Жителей планируют переселить в более безопасные районы. Распоряжение о введении режима было подписано 23 апреля, но официально опубликовано только спустя три недели — 13 мая.