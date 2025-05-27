В Шымкенте начался снос строений в технопарке «Қиял Әлемі»

В Шымкенте стартовал снос объектов, незаконно построенных на территории парка «Қиял әлемі». Ранее суд признал: арендатор грубо нарушил условия договора. Вместо обещанной зеленой зоны участок был превращён в парк с сомнительными аттракционами.

Работы по демонтажу ведутся на территории площадью 4 гектара, расположенной по проспекту Республики. Судебные исполнители начали снос девяти капитальных строений, возведённых без надлежащих разрешений. Участок, по документам, предназначен для создания зелёной зоны, однако вместо этого здесь десятилетиями функционировал частный парк развлечений.

ТОО, получившее землю в аренду в 2011 году, обязалось не только озеленить территорию, но и оборудовать детский центр. Но на деле — вырубленные деревья, залитый бетоном ландшафт и аттракционы, которые не только не имели документов, но и несли угрозу для посетителей. За последние годы здесь произошло несколько ЧП, в том числе с летальным исходом.

Решение о возврате участка в коммунальную собственность было принято еще судом 30 апреля 2024 года. Акимат инициировал иск после того, как стало очевидно — арендатор использует общественную землю исключительно в личных целях, игнорируя социальные обязательства. Суд также обязал ТОО демонтировать все постройки и восстановить территорию за собственный счёт. К слову объекты, которые сносят, даже не были оформлены должным образом. Все они построены самовольно, рассказал руководитель управления контроля и качества городской среды Мерлан Керимжанов.

Даже несмотря на уведомления о предстоящем сносе арендаторы оказались к нему не готовы. А потому было принято решение, которое устроило все стороны — отсрочить снос построек на 5 календарных дней. За это время арендаторы должны не только вывезти имущество, но и самостоятельно демонтировать постройки. А на месте теперь уже бывшего технопарка, как сообщили в акимате, появится современный городской сквер с акцентом на открытость, безопасность и комфорт.