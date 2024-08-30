В Шымкенте обсудили укрепление межэтнических связей и меры по сохранению общественного согласия

В Шымкенте состоялось совещание на тему «Укрепление связей Ассамблеи народа Казахстана с местными исполнительными и правоохранительными органами, а также маслихатами».

В мероприятии приняли участие представители местных органов власти, депутаты маслихата и рабочая группа во главе с заместителем заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации президента РК Маханом Галымжаном и председателем комитета по развитию межэтнических отношений министерства культуры и информации РК Галымом Шойкиным.

На встрече обсуждались важные вопросы, связанные с усилением взаимодействия АНК с государственными органами и маслихатами, направленные на продвижение общенациональных ценностей, укрепление культуры доверия в обществе, а также на борьбу с социальными проблемами.

Под председательством заместителя акима города Шымкент Сарсена Куранбека особое внимание было уделено качественной реализации поручений главы государства, данных на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

В своих выступлениях заместитель заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации президента РК Махан Галымжан и председатель комитета по развитию межэтнических отношений министерства культуры и информации РК Шойкин Галым подчеркнули важность сохранения мира и согласия в стране.

Они отметили, что это является основным фактором развития Казахстана и обеспечения безопасности его граждан.

Галымжан Махан также акцентировал внимание на правовом равенстве граждан, независимо от их этнической принадлежности, как на основе межэтнической стабильности.

Он подчеркнул, что укрепление единства народа Казахстана, развитие гражданской идентичности, профилактика межнациональной напряженности и предотвращение конфликтов остаются ключевыми задачами государственной политики.

Кроме того, на совещании выступили депутат городского маслихата Муратали Калмуратов, заместитель начальника департамента полиции города Шымкента, полковник Арман Бейсенбаев, а также представитель прокуратуры города Нариман Базарбаев.

Они обсудили совместные меры по укреплению общественного согласия и правовые аспекты, направленные на предотвращение межэтнической розни. Было предложено принять жесткие правовые меры в отношении тех, кто провоцирует общество на межнациональные конфликты.

Совещание прошло в конструктивной атмосфере, и его участники выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству для укрепления общественного согласия и единства в Казахстане.