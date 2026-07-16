Новые муралы преображают микрорайоны Шымкента

В Каратауском районе продолжаются работы по созданию муралов, направленные на благоустройство города и формирование комфортной и эстетически привлекательной городской среды.

На сегодняшний день на фасадах пяти жилых домов в микрорайонах «Туран» и «Нурсат» уже созданы муралы общей площадью 1400 м². Каждая художественная композиция подчеркивает архитектурный облик района и придает городскому пространству новый, современный вид.

До конца текущего года в Каратауском районе планируется оформить муралами фасады зданий общей площадью 3500 м².

Реализация проекта позволит сделать район более привлекательным, украсит городской ландшафт и создаст комфортную атмосферу как для жителей, так и для гостей Шымкента.