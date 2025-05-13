В Шымкенте прошел блог-тур, открывший город миру

Шымкент, стремительно развивающийся мегаполис Казахстана, стал площадкой для масштабного информационного блог-тура, призванного укрепить его позиции на мировой туристической карте.

В течение трёх дней около 30 влиятельных тревел-блогеров из России, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Украины, Индии и различных регионов Казахстана погрузились в богатейшее культурное и историческое наследие города.

Программа тура была насыщенной и разносторонней: от знакомства с древними мавзолеями Сайрама и архитектурными ансамблями, такими как «Shym-Qala», до исследования современных достопримечательностей – парка Независимости, площади Ордабасы и живописных берегов реки Кошкарата. Участники мероприятия посетили этномузей «Қылует», прониклись атмосферой музея жертв политических репрессий, оценили художественную галерею семьи Бейсбековых «Алтын Орда» и величественную мечеть Сейітжан қари Есжанұлы.

Блогеры также познакомились с природными красотами Шымкента, посетив дендропарк и зоопарк, а также возложили цветы к монументу Байдибек би. Кульминацией тура стало путешествие к священному месту «Ғайып Ерен Қырық Шілтен» у подножия горы Казыгурт и отдых в живописной зоне «Alma-Tau», открывшей гостям незабываемые панорамные виды.

Данный блог-тур – это не просто рекламная кампания. Это стратегический шаг, направленный на формирование позитивного международного имиджа Шымкента как перспективного туристического направления и способствующий развитию межкультурного диалога и расширению сотрудничества в сфере туризма. Он открывает новые возможности для привлечения иностранных инвестиций и укрепления экономического потенциала города.