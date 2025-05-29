За похищение невесты казахстанцам может грозить штраф до 8 млн тенге

Теперь за похищение невесты казахстанцам может грозить штраф до 8 миллионов тенге. Депутаты мажилиса одобрили во втором чтении пакет поправок, в том числе статью о «принуждении к вступлению в брак». Она заменит прежнюю формулировку о «краже невест». Документом предусматриваются изменения в 16 законодательных актов.

«По части 1 «Принуждение лица к вступлению в брак под угрозой применения насилия или шантажа» грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 2000 МРП либо исправительные работы, либо ограничение свободы или лишение свободы на срок до 2 лет. По части 3, если эти деяния повлекли тяжкие последствия в виде гибели потерпевшей, то тогда наступает уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет», — пояснил депутат мажилиса парламента РК Абзал Куспан.

Также ответственность будет нести и ближайшее окружение преступника, те, кто помогает удерживать жертву. Им грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Поправками предусмотрено и наказание за сталкинг — до 50 суток ареста.

«Предусмотрен штраф и самое максимальное наказание – 50 суток ареста. Это относится к уголовным проступкам, а не преступлениям. Будут доказывать правоохранительные органы, жертве достаточно будет обратиться в органы внутренних дел с заявлением и дальше расследование будут вести сотрудники полиции», — рассказал Абзал Куспан, депутат мажилиса парламента РК.

В числе других инициатив — уголовная ответственность за помощь мошенникам. За предоставление доступа к своему банковскому счёту «дропперов» будут сажать на срок до 3 лет. За незаконные переводы денег в пользу третьих лиц — до 5 лет. Также начнут проверять крупные пополнения мобильного баланса и сделки с недвижимостью свыше 50 миллионов тенге. Поправки направлены на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Также под финмониторинг попадут цифровые активы — если сумма операций превышает 5 миллионов тенге. Это, по мнению депутатов, позволит быстрее выявлять сомнительные сделки.

Местные полицейские службы созданные почти 10 лет назад, будут расформированы. Министерство внутренних дел предлагает вместо них создать два новых управления — по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности. Причина — несоответствие МПС первоначальным задачам: вместо охраны порядка и профилактики служба часто занималась административной рутиной. В кулуарах мажилиса обсудили и резонансное дело Перизат Кайрат. Как сообщил зампред АФМ, ознакомление с делом подходит к завершению.

Женис Елемесов, заместитель председателя Агентства по финмониторингу РК: «Из-за того, что она затягивала сам процесс ознакомления, был установлен график, этот график заканчивается 9 июня. После окончания этого ознакомления, согласно уголовно-процессуальному кодексу, дается 3 дня для того, чтобы она и ее адвокаты могли заявить ходатайство. Были допрос, очные ставки. А сейчас она ознакамливается со всеми материалами уголовного дела, у нее могут быть какие-то дополнительные ходатайства. После рассмотрения этих ходатайств дело направляется в прокуратуру, которая в течение 10 дней принимает решение направить его в суд или какие-то другие действия».

По словам Елемесова, Перизат Кайрат могла умышленно затягивать процесс ознакомления с делом.