В Шымкенте напомнили об уголовной ответственности за похищение невест

В современном обществе вопросы защиты прав и свобод человека приобретают особую актуальность, и город Шымкент не является исключением.

Одной из острых проблем, сохраняющихся в ряде регионов, остается незаконное похищение невесты. Это явление нарушает не только человеческое достоинство, но и основы семейных ценностей, подрывает правопорядок и безопасность граждан.

Казахстан предпринял решительные шаги по борьбе с данным правонарушением, включая внесение изменений и дополнений в уголовный кодекс.

С сентября 2025 года в Казахстане, в том числе в Шымкенте, вступают в силу поправки в уголовное законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за принуждение к браку.

В соответствии со статьей 125-1 УК РК такие действия будут караться лишением свободы сроком до 7 лет.

Власти подчеркивают, что подобные преступления не имеют оправдания и несут серьезные правовые последствия.

Прокуратура города Шымкента акцентирует внимание на том, что уважение к правам и свободам каждого гражданина является основой стабильного общества.

Нарушение этих норм не только влечет уголовное наказание, но и разрушает социальные устои.

Жителям города Шымкента напоминают, что любые действия, связанные с похищением невесты или принуждением к браку, являются преступлением, за которое последует ответственность в рамках закона.

В случае, если граждане стали свидетелями или жертвами подобных действий, им необходимо незамедлительно обратиться в органы полиции.

Сообщение о правонарушении можно подать через раздел «Закон и порядок» во вкладке «Связаться с полицией» — «Сообщение о происшествии» либо позвонив по телефону «102».

Важно сохранять бдительность и не оставаться равнодушными, ведь своевременное обращение помогает защитить права пострадавших и предупредить новые преступления.

В городе Шымкенте органы прокуратуры и полиции продолжают разъяснительную работу, направленную на укрепление правовой культуры и формирование нулевой терпимости к любым проявлениям насилия.

Правоохранительные органы подчеркивают, что только совместными усилиями общества и государства можно искоренить подобные явления и построить безопасное будущее, основанное на уважении, доверии и равенстве.