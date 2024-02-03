Общественники: наказание за кражу невест нужно ужесточить

Похищение девушки попало на камеры видеонаблюдения в Шымкенте. Выяснилось, что мужчина выкрал ее с целью дальнейшей женитьбы. В полицию обратилась мама девушки и похищенную невесту нашли, а горе-жениха задержали.

«По данному факту начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 125 УК РК похищение человека. В результате следственных действий задержанный житель Мангистауской области заключен под стражу на два месяца», — говорит Жанерке Атыкаева, прокурор управления прокуратуры г. Шымкента.

22-летнему похитителю грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Подобные преступления из года в год происходят в разных уголках страны. Девушек похищают, зачастую подвергают изнасилованию. По словам правозащитников, наказание за такие чудовищные преступления против личности и свободы нужно ужесточать.

«Эту статью нужно выводить в отдельный состав преступления, потому что в нем состоит несколько составов. Девушек воруют, незаконно лишают свободы, как правило насилуют. И все в принципе составляет отдельный состав преступления. Мы предлагаем ввести его в уголовный кодекс, сделать более жесткое наказание. Тем более мы все говорим об ужесточении наказания за бытовое насилие, это, я думаю, является частью этой проблемы», — говорит Евгений Яворский, правозащитник.

Общественники говорят, подобные преступления наносят урон психике девушек. При похищении на них оказывают большое психологическое давление, запугивают и принуждают к браку. Но семья, которая началась с насилия, вряд ли сможет долго просуществовать.

«Не может быть речи о том что стерпится, слюбится. Это личность, это человек, не какой-то там товар, кража чего-то. Поэтому, я думаю, важно каждой девочке в семье, в школе об этом говорить. Не должна она соглашаться. Она должна понимать, что на ее стороне закон, на ее стороне государство», — говорит Гульнар Умарова, общественница.

Кража невесты, если она против брака, это не старинный обычай, а преступление. Именно об этом стоит помнить молодым людям, решаясь на такой шаг.