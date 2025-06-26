Антинаркотический забег прошел в Шымкенте

В Шымкенте прошел массовый забег под девизом «Спорт против наркотиков», сообщает Polisia.kz.

В дендропарке города прошло масштабное спортивное мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Забег, организованный под лозунгом «Спорт против наркотиков», собрал горожан, профессиональных спортсменов, сотрудников полиции, волонтёров и активную молодежь.

Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и профилактику наркопреступности. Участники узнали о вреде наркотиков и их опасности для общества. Организаторы подчеркнули, что спорт не только развивает тело, но и помогает избежать вредных привычек. Забег был на 5 км. Все финишировали успешно, показав свою выносливость. Самым активным вручили памятные подарки.