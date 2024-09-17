В Туркестане прошел антинаркотический форум с участием молодежи

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За семь месяцев этого года в Казахстане выявлено более 5 тысяч преступлений, из которых около 1,5 тысяч связаны с торговлей наркотиками.

Это подчеркивает острую необходимость усилить борьбу с наркоугрозой. На форуме «Нет наркомании, мы выбираем жизнь!» выступили представители прокуратуры и МВД, призвав молодежь активно включиться в противодействие этому злу.

Многие молодые люди недооценивают опасность синтетических наркотиков. Их низкая стоимость, доступность и возможность приобретения через интернет, минуя родительский контроль, способствуют стремительному распространению этого пагубного явления. Прокурор Туркестанской области Мурат Тлеубердиев призвал родителей быть особенно внимательными к поведению своих детей.

Мурат Тлеубердиев, прокурор Туркестанской области: «Синтетические наркотики содержат психотропные вещества, вызывающие сильную зависимость. Молодые люди, пытающиеся заработать на торговле этими веществами, сталкиваются с серьезной уголовной ответственностью, вплоть до лишения свободы. Зная о вреде наркотиков, нельзя оставаться в стороне. Ошибочно думать, что проблема вас не касается. Мы все должны активно противодействовать этой угрозе».

В прошлом году в Туркестанской области было зарегистрировано более 30 преступлений, связанных с психотропным веществом трамадол. Аким области Дархан Сатыбалды отметил, что борьба с наркоманией — одна из ключевых задач, и подчеркнул, что работа в этом направлении будет вестись на постоянной основе.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области: «На встречах с населением мне часто говорят, что случаев употребления трамадола стало больше. Я лично обсуждаю этот вопрос с медицинскими работниками и ответственными лицами в районах. Мы принимаем меры по предупреждению, профилактике и борьбе с наркотиками».

В форуме также принял участие заместитель министра внутренних дел Казахстана Айдар Сайтбеков. Он подчеркнул важную роль молодежи в борьбе с наркоугрозой.

Айдар Сайтбеков, заместитель министра внутренних дел РК: «Молодежь играет значительную роль в борьбе с наркотиками. Противодействие этому злу — это задача не только правоохранительных органов. Активисты, волонтеры и все общество должны объединиться для борьбы с этой проблемой».

Будущее страны находится в зоне риска, если молодое поколение казахстанцев не оградить от пороков, которые могут сбить их с истинного пути. Один из важнейших механизмов – правовое регулирование, и именно это отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае. Глава государства вскрыл проблемы казахстанского общества и обозначил ряд конкретных задач по борьбе с азартными играми и распространением синтетических наркотиков.

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан: «Мы должны на корню пресечь производство и пути распространения наркотических веществ. Иначе будущее нашей страны туманно. Меня сильно тревожит этот вопрос. Синтетические наркотики получили широкое распространение в нашей стране. Криминальные группировки активно вовлекают молодежь в эту преступную деятельность. Только в прошлом году в данной сфере было выявлено свыше семи с половиной тысяч преступлений, из незаконного оборота изъята 41 тонна наркотических веществ. Наркозависимость особенно быстро распространяется среди детей, отравляя наше подрастающее поколение».

На форуме в Туркестанской области был продемонстрирован фильм, который разъясняет, как употребление синтетических наркотиков пагубно сказывается на здоровье. Также подчеркивается, что за сбыт, хранение и транспортировку наркотиков предусмотрена уголовная ответственность.