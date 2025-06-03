Бесплатное мороженое довело до адмареста и штрафа

В Шымкенте привлекли к ответственности предпринимателя, устроившего бесплатную раздачу мороженого. Правда, сделал он это весьма своеобразным и небезопасным способом.

Первого июня у торгового центра «Жаналық», расположенного в районе Туран-2, было незаконно проведено мероприятие, в ходе которого участники забрасывали прохожих мороженым.

В результате организатора Т.Ж. привлекли к административной ответственности по статье 488-1 КоАПП РК и наложили штраф в размере 50 МРП.

Кроме того, за нарушение общественного порядка он понёс наказание и по статье 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство») — по решению суда предприниматель арестован на 5 суток.

Подобные акции, особенно когда они сопровождаются элементами хаоса, ставят под угрозу не только жизни и здоровье взрослых, но в первую очередь — детей, которые оказываются в эпицентре опасной толпы. Безответственный подход к организации мероприятий может обернуться трагическими последствиями.

Возможно, за это время «даритель» пересмотрит своё отношение к такого рода «щедрости».