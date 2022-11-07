Серьезные последствия столпотворений и как уцелеть в давке

В погоне за большими скидками шымкентцы чуть не раздавили друг друга. Один из магазинов объявил о грандиозных скидках. Но такого количества желающих купить спортивную одежду никто не ожидал. Произошла давка, чудом потенциальные покупатели отделались лишь синяками. Не впервые большие скидки приводят к давке. Астанчане год назад чуть не раздавили друг друга на лотерее в честь открытия цветочного магазина. Примерно в это же время в Шымкенте образовалось столпотворение в очереди за бесплатными коврами.

«Если человек оказался в толпе, то первое, что советуют специалисты по безопасности, это согнуть руки в локтях, и держать близко к телу, можно еще немножко раздвинуть локти, чтобы освободить грудную клетку и не задохнуться. В толпе есть два больших врага, первое, это мужчина крупного телосложения, находясь рядом с ним в любом положении спереди, сзади, рядышком, это большая опасность, потому что он своим неосторожным движением может раздавить человека, и второй враг, это девушка на высоких каблуках», — говорит Зарипа Турысбекова, главный специалист ДЧС Шымкента.

Специалисты говорят, самое страшное — упасть. Поэтому самое главное в толпе — не паниковать, не двигаться против толпы, а идти вместе с ней, но стараться держаться диагонального направления, чтобы поскорее из нее выбраться. Не прижиматься к стенам, дверям и окнам, вероятность быть раздавленным увеличивается. По словам психолога, Германа Владимирова, психология толпы такова, что любой может поддаться желанию пойти за ней. Но последствия, кроме физических увечий, могут быть и психологические.

«Первое, это и в толпе может появиться, это паническая атака, а если в первый раз появилась, то она имеет такую тенденцию периодически появляться. У кого-то может появиться клаустрофобия, кто пережил такую ситуацию и это тоже длительный процесс, все это может зародиться за 5-10 минут нахождения в толпе, проявиться позже и лечиться долго, и практически у всех будет посттравматический синдром»,- говорит Герман Владимиров, психолог.

Отвечает за давку, а в случае чего и за трагедию, которая может произойти — организатор. Именно поэтому, говорят пиар-агенты, необходимо уведомить о проведении акции уполномоченные органы.

«С письмом обращаемся и говорим, что проводим мероприятие на такой то площадке и будет большое скопление людей. Но нужно наверное еще обратиться к специалистам, которые умеют эти вещи организовывать, это вопрос безопасности, чтобы они организовали коридор, через который мы говорим, вот мы выходим и заходим, чтобы не было какого-то столкновения, второй вариант мы должны этот коридор перекрывать, если площадь уже наполнилась «, — говорит Илья Бахарев, генеральный директор ивент-компании.

Владельца спортивного магазина в Шымкенте оштрафовали за нарушение порядка мероприятий, потому что он не предоставил информацию о его проведении в полицию заранее. Его ждет штраф порядка 150 тысяч тенге.