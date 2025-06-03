Что будет на месте большого сноса по проспекту Тауке хана?

На проспекте Тауке хана начались работы по сносу временных сооружений, включая киоски, пункты обмена валют и цветочный павильон.

Заместитель руководителя управления земельных отношений, Алмас Камбаров говорит, в 2021 году акимат города Шымкент вынес постановление об отчуждении земельных участков для государственных нужд под строительство школы. Собственникам предложили компенсацию, но они сочли ее мизерной. Точку в деле поставил суд.

Алмас Камбаров, заместитель руководителя управления земельных отношений г.Шымкент: «Во всех судебных инстанциях, во всех трех судебных инстанциях, рассмотрено это дело и даны законные оценки со стороны судьи. На основании судебного акта и исполнительного листа мы полностью выплатили собственникам компенсацию. В этой связи, считается, что территория в государственной собственности и есть полные основания для сноса. Касательно арендаторов зданий, валютообменников, а также владельцев земельных участков, то они неоднократно были оповещены и нарочно, и посредством Казпочты».

Судебный процесс завершился, и решение вступило в законную силу. Компенсация за отчуждаемые земельные участки была выплачена в полном объеме, говорят в акимате. К слову, арендаторам помещений, по данным чиновников, предоставляли возможность добровольно освободить помещения, подпадающие под снос, при этом с октября прошлого года эти самые сроки неоднократно передвигали.

Алмас Камбаров, заместитель руководителя управления земельных отношения г.Шымкент: «Мы начали процедуру изъятия, и судились целых 3 года. В окончательный процесс, в верховном суде, решение было вынесено в январе 2025 года, однако мы выплатили компенсацию в 2024 году в мае месяце, с того времени мы уведомили собственников о том, что нужно освободить это здание, в связи с тем, что мы выплатили вам компенсацию. Уже прошло около года, арендаторы не хотели освобождать места, мы вынуждены были отключить свет и освободить эти здания».

На освобождённой территории планируется строительство нового корпуса восьмой школы, а также обустройство современных спортивных площадок для нужд учащихся, а также посетителей парка.