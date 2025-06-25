В Шымкенте продолжают сносить незаконные постройки и возвращать земли

В Шымкенте продолжают сносить незаконные постройки и возвращать в госсобственность земли, которые использовали не по назначению. В судах рассматривают несколько дел, относительно зданий в парке имени Абая, передает «24KZ».

Речь идёт о кафе и ресторанах, построенных, по данным акимата, без разрешения. Два из них собираются снести. Однако владельцы, не дожидаясь исполнения, добровольно передали объекты государству в рамках медиативных соглашений. Ещё одно дело находится на апелляции. Ранее в госсобственность вернули участки в парках «Кен баба» и «Мир фантазий». Там уже демонтируют незаконные сооружения. На их месте построят сквер.