«Город тюльпанов» на холсте мастеров

В Шымкенте проходит Международный симпозиум художников «Шымкент — город тюльпанов». Он приурочен ко Дню города и организован Управлением культуры, развития языков и архивов.

Участие в нем принимают 16 художников из Казахстана, Турции, Кыргызстана, Таджикистана, России и Узбекистана. Вместе с ними — искусствоведы, деятели культуры и представители интеллигенции. Главная цель — показать образ Шымкента через живопись, отразить историю, традиции и самобытность региона. Работы, созданные в рамках симпозиума, пополнят национальный культурный фонд.

Официальным стартом симпозиума стала пресс-конференция, прошедшая 18 июня в городской универсальной библиотеке имени Пушкина. И это не единственное событие.

В рамках программы, художники также работают на городских локациях: в историко-культурном комплексе «Шымкала», в парках, на площадях, у фонтана «Тюльпан», вблизи мечети, вокзала и здания акимата. Кроме того, предусмотрены пленэр в библиотечной мастерской. А увидеть работы можно будет 21 июня на итоговой выставке «Шымкент — город тюльпанов».