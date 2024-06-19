Вода и жара снова собирают свои жертвы

Лето только началось, а новостная лента Казахстана пестрит сообщениями о трагедиях на воде.

Выпускник школы и двое студентов утонули в Актобе. Во всех случаях погибшие находились в запрещенном для купания месте.

Накануне выпускники школы решили отметить получение аттестатов на природе, но все закончилось гибелью 17-летнего парня. Он утонул в реке Каргала. Погибшего нашли в десяти метрах от берега на глубине полутора метров.

Вторая трагедия произошла на следующий день почти в том же месте. Группа студентов четвертого курса университета отправилась на речку, где погибли двое молодых людей.

Еще один случай: четырехлетний ребенок утонул 13 июня в Туркестанской области.

Тело мальчика 2020 года рождения местные жители обнаружили в оросительном канале Ашынау в селе Ынтымак. По предварительным данным, малыш остался без присмотра взрослых, упал в воду и утонул.

12 июня 17-летний юноша поспорил с друзьями, что переплывет с одного берега реки Есиль на другой. Однако он не рассчитал собственных сил, погрузившись на дно реки. Спасатели извлекли тело подростка из воды.

Это трагедии, случившиеся в июне этого года. А помните, как 21 августа прошлого года в Туркестанской области из 20 человек, пришедших купаться, 11 утонули. Самой младшей погибшей было четыре годика. Это были члены одной большой семьи – несколько братьев и их дети. Сначала в воду упал один ребенок, спасать его кинулась мама, потом другие дети и женщины. Пытаясь спасти друг друга, они все и утонули…

Наступает жара. Как же хочется ополоснуться, просто встать под струю воды и хоть немного охладиться. Дети и подростки подобные желания реализуют быстро: кидаются с разбегу в воду и визжат от удовольствия. Но делать это можно не везде. Здесь наши желания регламентированы.

Есть в Шымкенте места, где купаться можно, а есть – где нельзя.

Такие места в городе официально определены. Хоть мы писали уже неоднократно, но нам напомнили о них в управлении Гражданской обороны департамента по ЧС г. Шымкента.

Постановлением акима города №289 от 13.05.2021 года утверждено пять официальных мест в Шымкенте для массового отдыха на воде, туризма и спорта. Это зона отдыха «Холодильник» на водохранилище Тогус, зона отдыха «Рахат Бадам» на Бадамском водохранилище, исток реки Кошкараты, озеро в Шымкентском государственном дендрологическом парке, зона отдыха «Жайлауколь» (Тулпар).

Где купаться нельзя? Есть решение маслихата г. Шымкента №47/382-6с от 29 марта 2019 года «Об утверждении правил общего водопользования города Шымкента». В него 20 мая 2022 года внесены изменения и дополнения. Это дополненное решение было зарегистрировано в Минюсте РК 8 июня 2022 года за №28412.

К сведению: теперь заголовок указанного решения изложен в новой редакции: «Об установлении правил общего водопользования в г. Шымкенте».

Нас интересует 19 пункт этого решения. Итак: «19. В целях охраны жизни и здоровья граждан, определить следующие места на водных объектах, расположенных на территории города Шымкента, где не осуществляются купания и катания на плавучих средствах:

* все русла реки Бадам, расположенные на территории города (Абайский,

Аль-Фарабийский и Енбекшинский районы);

* все русла реки Сайрамсу, расположенные на территории города (Енбекшинский и Каратауский районы);

* водохранилище Текесу;

* водохранилище Акжар;

* все русла Шымкентского магистрального канала, расположенные на территории города (Аль-Фарабийский, Енбекшинский и Каратауский районы);

* все русла канала Янги-шек, расположенные на территории города (Абайский, Аль-Фарабийский, Енбекшинский и Каратауский районы);

* все русла реки Карасу, расположенные на территории города (Абайский, Аль-Фарабийский и Енбекшинский районы);

* все русла реки Кошкараты, расположенные на территории города (Абайский и Аль-Фарабийский районы), за исключением истока реки;

* искусственное озеро «Кайнарбулак»;

* канал Азат;

* канал Кокбулак;

* канал Хауау;

* канал Сасык».

Итого 13 мест, запрещенных к купанию.

В последние годы в городе появилось немало частных зон отдыха и аквапарков. Да, их посещение затратно, но то, что они есть, это великолепно! Помните, как в 90-х и начале нулевых мы ездили семьями в ташкентский аквапарк. Сколько денег мы туда отвезли… А теперь есть свое. Слава Богу!

Вот советы спасателей тем, кто не хочет стать жертвой водной стихии. Просто прочтите их и постарайтесь применять всегда, когда вы находитесь у воды:

* не купайтесь в необорудованных местах, ведь неизвестно, что за дно вас ждет внизу. Можно нырнуть и сломать шею или остаться инвалидом;

* очень опасно, когда вы прогрелись на солнце, резко нырять в прохладную воду. При резкой смене температур мышцы рефлекторно сокращаются, а это чревато остановкой дыхания и судорогами;

* лучше не купаться одному. Тем более не стоит в одиночку далеко заплывать. Если вы не рассчитаете своих сил, то помочь вам будет некому;

* не упускайте детей из виду ни на минуту;

* подумайте о себе, своих родных и близких: что будет с ними, кто о них позаботится, если вы погибнете по глупости.

Вот и все. Безопасного вам лета, земляки! Приятного отдыха возле воды!

Фарида Шарафутдинова