Купались в запрещенном месте? Готовьтесь к штрафу!

Штраф 27 524 тенге — именно столько придётся заплатить за купание в запрещённом месте. Об этом предупреждают в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкента. Спасатели призывают горожан быть внимательными и не рисковать жизнью ради отдыха на воде.

В Казахстане с начала года утонули 30 человек, в том числе 7 детей. Это еще одно доказательство того, что купание в неразрешённых местах опасно. К слову, любителей нарушать запреты ждет штраф — 7 МРП.

Серик Ауесхан, офицер управления гражданской обороны ДЧС Шымкента: «Купаться нужно только в специально оборудованных местах. Не заходите в воду в незнакомых, не обследованных водоёмах. Если не умеете плавать — не заходите глубже пояса. Нельзя купаться в тёмное время суток и в состоянии алкогольного опьянения. И самое главное, не оставляйте детей без присмотра у воды».

В Шымкенте вода пока не собирала свою дань, но в прошлом году трагедии были — утонули двое, один из них подросток. Поэтому спасатели настоятельно напоминают о правилах безопасности. А чтобы донести элементарные правила — усилили рейдовую и разъяснительную работу. Патрулируют берега каналов, арыков и водоёмов. Устанавливают предупреждающие знаки, проводятся занятия по обучению детей плаванию.

Серик Ауесхан: «В 2025 году список запрещённых для купания мест увеличивается — с 13 до 30. Сейчас этот перечень опубликован на портале открытых НПА, и до 22 мая проходит общественное обсуждение. После завершения обсуждения список будет утверждён решением городского маслихата».

Для безопасности горожан предусмотрены и легальные места отдыха у воды. В Шымкенте официально обозначены 5 зон купания, из них 3 открыты для посетителей. Кроме того, работают около 20 аквапарков и бассейнов.

И даже там отдыхающим постоянно напоминают о правилах поведения на воде. Но сколько бы профилактических мер ни проводилось, все зависит в первую очередь от самих отдыхающих. А вернее от того, хотят ли они, чтобы их отдых обернулся трагедией.