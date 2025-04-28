Рашид Мынбаев освобождён от должности акима Аль-Фарабийского района Шымкента

Рашид Мамытович Мынбаев освобождён от должности акима Аль-Фарабийского района города Шымкент, передает Kazinform.

44-летний Рашид Мынбаев занимал эту должность с декабря 2020 года. Его освобождение от должности произошло в рамках плановой ротации кадров.

Родом из Байдибекского района, он начал свою карьеру в 2002 году в Министерстве юстиции. С 2009 года работал советником и помощником акима Южно-Казахстанской области Аскара Мырзахметова. В разные годы занимал посты заместителя акима города Кентау, руководителя управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент, а также заместителя руководителя аппарата акима Шымкента.

С декабря 2020 года до настоящего времени он возглавлял Аль-Фарабийский район города Шымкент.