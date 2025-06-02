В Шымкенте cо 2 июня поменялись адреса дежурных спецЦОНов

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент информирует горожан о том, что со 2 июня изменились адреса дежурных спецЦОНов.

При этом адреса дежурных ЦОНов остаются без изменений.

Так, со 2 июня по дежурному графику функционируют спецЦОНы, расположенные по следующим адресам: мкр. Достык, 2343/1 и в мкр Асар-2, 12 Б.

Вместе с тем, адреса дежурных ЦОНов остаются без изменений. По дежурному графику продолжают работу ЦОН №2 Аль-Фарабийского района мкр Жас Талап, 168/1 и ЦОН №1 Енбекшинского района по ул. Байтерекова 89.

Напомним, что дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. В субботу работают с 9:00 до 13:00. Дежурные ЦОНы принимают граждан в будни с 09:00 до 20:00, а в субботу также с 9:00 до 13:00

Отметим, что обычные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Как ранее сообщалось, с 1 июня закрыт СпецЦОН №2, расположенный по адресу 196 квартал, 381/1.