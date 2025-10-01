1 октября дежурные ЦОНы Шымкента функционируют по новым адресам

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент информирует горожан о том, что 1 октября изменятся адреса дежурных ЦОНов.

При этом адреса дежурных спецЦОНов остаются без изменений.

Так, 1 октября по дежурному графику будут функционировать ЦОНы, расположенные по следующим адресам: ЦОН Абайского района по ул. Мадели Кожа, 1Г и ЦОН Аль-Фарабийского района по ул. Жангельдина, 13А. Они будут принимать граждан в будни с 09:00 до 20:00, а в субботу с 9:00 до 13:00.

Вместе с тем, ЦОН Туранского района по адресу ул. Мадели Кожа, 1Г и ЦОН Каратауского района по адресу ул. Рыскулова, 80 с 1 октября переходят на обычный график работы – услуги будут оказывать только в будние дни с 9:00 до 18.00. Просим обратить внимание, что ЦОН Туранского района расположен в одном здании с ЦОНом Абайского района.

Напомним, что адреса дежурных спецЦОНов остаются без изменений. По дежурному графику продолжают работу СпецЦОНы в мкр Достык, 2343/1 и мкр Асар-2, 12 Б. Прием заявлений осуществляют в будние дни с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдают до 20:00. В субботу работают с 9:00 до 13:00.