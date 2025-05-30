В Шымкенте закрылся спецЦОН на 196 квартале

Филиал Государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент информирует о закрытии специализированного центра обслуживания населения №2, расположенного по адресу: 196 квартал, 381/1.

Отметим, что три других спецЦОНа города продолжат свою работу. При этом, с 1 июня два из них будут функционировать по дежурному графику — в мкр Достык, 2343/1 и в мкр Асар-2, 12Б.

К слову, все архивные документы и сданные на хранение государственные номерные знаки с закрытого спецЦОНа №2 будут переданы в специализированный центр обслуживания населения по адресу: мкр Достык, 2343/1.

«Решение о закрытии принято на основании проведенного анализа в целях оптимизации и рационального распределения ресурсов. При этом, это не скажется на доступности государственных услуг для жителей города. Все необходимые сервисы продолжат предоставлять в трех других специализированных центрах, обеспечивая равномерное и комфортное обслуживание. Особенно важно отметить, что теоретические и практические экзамены можно сдавать и в мкр Достык, 2343/1, и по адресу: мкр Асар-2, 12Б, где функционирует новый автодром», — подчеркнула директор филиала по городу Шымкент Айнур Тобаева.

Напомним, что дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. В субботу работают с 9:00 до 13:00.

СпецЦОН №3, расположенный в мкр. Кызылжар, ул. Жеделибайсын, 92 продолжит работу в обычном режиме: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходные дни.