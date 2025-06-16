В Шымкенте прошёл фестиваль ремесленников Shymkent Usta Fest

Под открытым небом столяры вырезали фигуры из гигантских брёвен, а кузнецы ковали железо и отливали скульптуры из чугуна.

Мастера из 8 стран собрались в Шымкенте, чтобы показать, как из простого дерева и металла рождается искусство. Гости фестиваля своими глазами увидели, как рождаются уникальные работы.

Один из участников, Ерсин Темиргали из Караганды, прямо перед зрителями вырезал из дерева фигуру старушки, сбивающей масло. Говорит, хочет, чтобы люди помнили, что уважение к старшим, любовь к природе и традициям — это не забытое прошлое, а наша основа.

Ерсин Темиргали, столяр: «Сейчас я вырезаю фигуру бабушки, сбивающей масло. До этого делал казахского барса. Такие фестивали важны — они помогают напомнить всем, что у нас есть своё уникальное искусство».

И если мастера по дереву рубили, строгали, вырезали из дерева настоящие шедевры, то кузнецы разжигали огонь, калили железо и из расплавленного металла создавали произведения искусства.

Абдулла Наурызбаев, кузнец: «Быть кузнецом — несложно, если по-настоящему любишь это ремесло. Я сейчас делаю работу, которая символизирует мир и спокойствие. Пусть такие вещи вдохновляют людей. Лучшие скульптуры, созданные на фестивале, останутся в городе — их установят в парках и скверах, чтобы каждый мог прикоснуться к живому ремеслу».

Мастера пробудут в Шымкенте несколько дней, по итогам фестиваля выберут лучших мастеров и каждому вручат памятные призы, а их работы будут украшать самые оживленные участки мегаполиса.