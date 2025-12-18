Ремесленники Шымкента получили признание за вклад в культуру

Спасибо за работу! Городской акимат решил отметить тех, кто своими руками создает продукты, благодаря которым популяризируется национальные традиции.

Они сохраняются и передаются, благодаря работе простых мастеров, которые делают одежду, украшения, музыкальные инструменты и многие другие вещи. «Ремесло — духовное богатство нации», во время этой акции ремесленников отметили благодарственными письмами.



Нурбиби Омарова занялась созданием национальной одежды после выхода на пенсию. Это интересно и приносит дополнительный доход. А еще это давняя и добрая традиция. Шесть лет назад Нурбиби прошла обучение у мастеров в Караганде, освоила нужные технологии. Сегодня мастерица изготавливает современную одежду из овечьей шерсти, украшенную традиционными орнаментами.



Нурбиби Омарова, пенсионерка:

«В далеком прошлом наши предки шили и носили одежду исключительно из шерсти. Даже шестиканатная юрта была полностью покрыта войлоком: летом в ней сохранялась прохлада, зимой — тепло. Шерсть полезна и для здоровья. По данным учёных, в овечьей шерсти содержится большое количество йода. Знание о полезных свойствах шерсти было известно нашим предкам с древних времён. Поэтому изделия из этого материала особенно полезны при простуде, сгущении крови и повышенном давлении».



Ремесленники Шымкента добились значительных успехов в популяризации национального искусства. Они создают настоящие шедевры, представляют народное творчество широкой публике, тем самым способствуют укреплению культурного потенциала города. Их труд не остался незамеченным.



Молдир Ондасынова, заместитель руководителя городского управления культуры:

«Их деятельность началась с личного интереса. Эти мастера не получают государственной поддержки или денежных субсидий, но несмотря на это вносят значительный вклад в развитие ремесленного искусства нашего города. Поэтому со стороны акимата мы решили отметить их труд и выразить им благодарность».



В рамках акции «Ремесло — духовное богатство нации» была организована выставка авторских работ местных мастеров. Посетители могли увидеть национальную одежду, ювелирные украшения и сумки ручной работы.



В Шымкенте работает 60 мастеров-ремесленников, активно популяризирующих духовное наследие города.