В Туркестане следят за качеством и сроками строительства

В Туркестане системно реализуются проекты по строительству жилья и развитию инфраструктуры. Ход работ лично контролируют областные власти. Так, например, руководитель аппарата акима Еркебулан Даулбаев осмотрел несколько объектов.

Первая точка — улица №32 микрорайона «Жана кала». Здесь 95% работ по асфальтированию, бетонированию, освещению и пешеходным дорожкам уже завершены. За строительство отвечает ТОО «Каратас Майнинг». Также проверены работы и на улице №36.

Еркебулан Дауылбаев, руководитель аппарата акима Туркестанской области: «Подрядчики должны выполнять работы качественно и в срок. Долгостроев в регионе быть не должно».

Затем чиновник посетил площадку административного здания №2. Сейчас здесь монтируют инженерные сети, вентиляцию и кондиционирование, ведут внутреннюю отделку и благоустройство. Работает 79 строителей и 6 единиц техники. Сдать объект планируется в ноябре

Еркебулан Дауылбаев, руководитель аппарата акима Туркестанской области: «Если сроки будут нарушены, подрядчики понесут ответственность. При необходимости количество рабочих нужно увеличивать».

В административно-деловом центре Дауылбаев проверил не только качество строительства многоэтажных домов, но и благоустройство дворов. Осмотрел улицу Яссы и уточнил ход работ. В тот же день он побывал на строительстве многофункционального ипподрома площадью 99,3 гектара. Здесь возводятся трибуны на 1 500 мест, конюшни, беговая дорожка длиной 2,5 км и спортивные площадки. На объекте задействованы 174 рабочих и 43 единицы техники. Сдать комплекс в эксплуатацию также планируется в ноябре.