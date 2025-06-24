«VOICE OF TURAN» — казахские песни поет весь мир

Казахская песня как магнит, даже континенты не устояли. В Туркестане прошёл шестой международный фестиваль «VOICE OF TURAN – 2025». 17 стран, 4 континента и три дня когда практически весь мир пел на казахском.

В Туркестан съехались те, кто чувствует музыку сердцем. Певцы из разных стран поют по-настоящему душевно. Организаторы рассказывают, хотели не только подарить концерт, а песней достучаться до каждого участников.

Мейиржан Алиакбаров, главный продюсер VI международного фестиваля «VOICE OF TURAN – 2025»: «Когда артисты из разных уголков планеты с глубоким уважением исполняют казахские песни, это показывает то, что наша культура способна объединять. Мы искренне верим, что такие проекты формируют новый образ Казахстана — как страны с богатым наследием и открытым взглядом в будущее».

Казахские песни с разным акцентом, к примеру, вот Куба, Италия, Индонезия и Южная Африка. Многие участники впервые пели на казахском и делали это от всей души, среди них Тами Мбатха.

«Когда я услышал звучание домбры и кобыза, мне показалось, что сама земля заговорила. Это как голос степей — древний, глубокий, настоящий. Это просто вдохновляет», — говорит участник фестиваля из Южной Африки Тами Мбатха.

Первый день фестиваль стартовал громко, с концерта Розы Рымбаевой. Затем полное погружение в казахскую культуру: этно-шоу, выставка ремёсел, музыка. Второй день — на сцене участники выступали с известными казахстанскими артистами. Ну а финал, как всегда, всё расставил по местам. Гран-при достался Винченцо Кантиелло из Италии.

«Я уезжаю отсюда не просто с трофеем. Честно — я увожу кусочек Казахстана в своем сердце. Это не просто песня, это голос души. Спасибо жюри за такое высокое доверие, организаторам — за праздник, а вам, казахстанцам, — за невероятное тепло. Я это никогда не забуду», — поделился впечатлениями обладатель гран-при международного фестиваля из Италии Винченцо Кантиелло.

За шесть лет VOICE OF TURAN вырос из местного конкурса в культурное явление международного масштаба. В следующем году — новый сезон, новые страны, новые песни и новые сердца, полюбившие казахские песни.