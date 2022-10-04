Мировые артисты запоют на казахском языке в Туркестане

Впервые в историческо-культурном центре страны пройдет международный проект «Голос Турана», сообщает корреспондент OTYRAR.

Об этом сообщил руководитель областного управления культуры Азимхан Койлыбаев. Мероприятие ранее проводилось в онлайн-формате. Теперь же звезды из 15 стран выступят на сцене на казахском языке. «Голос Турана» планируют провести 19-20 октября в Конгресс Холле Туркестана.

Азимхан Койлыбаев, руководитель управления культуры Туркестанской области:

«Певцы из 15 стран мира. Приедут артисты из Италии, Болгарии, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и споют на казахском языке. Это делается в целях популяризации казахского языка. Во втором туре они выступят дуэтом на казахском языке, со звездами казахстанской эстрады».

Первый офлайн-проект в Туркестане поможет повышению статуса казахского языка и развитию туризма в духовной столице. Помимо этого, спецалисты в будущем планируют организовать масштабные проекты для туристов, которые посещают Туркестан. По словам руководителя управления культуры, туристы из других стран в древнем городе не должны ограничиваться.

Азимхан Койлыбаев, руководитель управления культуры Туркестанской области:

«На премьеру спектакля «Борте» в нашем драматическом театре приехало много зрителей со всего Казахстана. Это тоже один вид туризма. Так развивается культурный туризм у нас в Туркестане. Теперь Туркестан должен развивать не только паломнический, но и культурно-познавательный туризм. Ведь куда бы не поехал турист, он должен не только побывать, но и посмотреть культурные мероприятия. Поэтому мы открываем много музеев. Туристы посещают музеи. У нас много спектаклей проводится».

За 4 года с момента образования области в Туркестане построено 8 крупных объектов культуры. Параллельно строится еще один музей. Ответственные лица говорят, что в будущем увеличится количество культурных мест.