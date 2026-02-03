Чуть больше 130 долларов получили казахстанские дети на свои счета по программе «Нацфонд – детям»

Размер выплат формируется из половины долгосрочного инвестиционного дохода фонда и зависит от объёма валютных активов.

Небольшой рост суммы объясняется падением мировых цен на нефть, которая даёт основную часть доходов бюджета. В каком случае казахстанские дети могут получить в следующем году большую сумму?

Нацбанк сообщил о начислении очередных целевых выплат для детей до 18 лет по программе «Нацфонд – детям». На конец 2025 года участниками программы стали 6 918 656 детей.

«Важно учитывать, что сумма начислений детям формируется ежегодно за счёт половины долгосрочного инвестиционного дохода Нацфонда и напрямую зависит от объёма валютных активов фонда. При этом средства, начисленные на счета детей в предыдущие годы, продолжают инвестироваться в портфеле Нацфонда до достижения ребёнком 18 лет и приносить дополнительный доход», — Национальный банк РК.

Эксперты объясняют, что небольшой рост выплат обусловлен внешними негативными факторами. Самый главный заключается в том, что средние мировые цены на нефть в прошлом году снизились на 16 %. А большая часть доходной части бюджета Казахстана формируется за счёт экспорта нефти и нефтепродуктов.

«Сейчас доходность не упала, это уже хорошо, я считаю. Это говорит о том, что при снижении уровня дохода бюджета, а при этом у нас дефицит бюджета тоже растет, то, что сейчас цена не упала, я думаю, это уже нормально. И говорит о том, что более эффективно начали работать, несмотря на то, что доходная часть именно от экспорта нефти существенно сократилась в Казахстане», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Эксперты говорят, если стоимость нефти восстановится, доходность фонда, а значит и дивиденды для детей, могут вырасти. Программа «Нацфонд – детям» стартовала в 2024 году, тогда на каждого ребёнка начислили 100,52 долларов США, в 2025 сумма увеличилась до 129,38 долларов. Средства из национального фонда можно потратить только после исполнения 18 лет на две цели: улучшение жилищных условий или оплату образования.