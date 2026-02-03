Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Чуть больше 130 долларов получили казахстанские дети на свои счета по программе...

Чуть больше 130 долларов получили казахстанские дети на свои счета по программе «Нацфонд – детям»

-
Анастасия Новикова
-
41

Размер выплат формируется из половины долгосрочного инвестиционного дохода фонда и зависит от объёма валютных активов.

Небольшой рост суммы объясняется падением мировых цен на нефть, которая даёт основную часть доходов бюджета. В каком случае казахстанские дети могут получить в следующем году большую сумму?

Нацбанк сообщил о начислении очередных целевых выплат для детей до 18 лет по программе «Нацфонд – детям». На конец 2025 года участниками программы стали 6 918 656 детей.

«Важно учитывать, что сумма начислений детям формируется ежегодно за счёт половины долгосрочного инвестиционного дохода Нацфонда и напрямую зависит от объёма валютных активов фонда. При этом средства, начисленные на счета детей в предыдущие годы, продолжают инвестироваться в портфеле Нацфонда до достижения ребёнком 18 лет и приносить дополнительный доход», — Национальный банк РК.

Эксперты объясняют, что небольшой рост выплат обусловлен внешними негативными факторами. Самый главный заключается в том, что средние мировые цены на нефть в прошлом году снизились на 16 %. А большая часть доходной части бюджета Казахстана формируется за счёт экспорта нефти и нефтепродуктов.

«Сейчас доходность не упала, это уже хорошо, я считаю. Это говорит о том, что при снижении уровня дохода бюджета, а при этом у нас дефицит бюджета тоже растет, то, что сейчас цена не упала, я думаю, это уже нормально. И говорит о том, что более эффективно начали работать, несмотря на то, что доходная часть именно от экспорта нефти существенно сократилась в Казахстане», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Эксперты говорят, если стоимость нефти восстановится, доходность фонда, а значит и дивиденды для детей, могут вырасти. Программа «Нацфонд – детям» стартовала в 2024 году, тогда на каждого ребёнка начислили 100,52 долларов США, в 2025 сумма увеличилась до 129,38 долларов. Средства из национального фонда можно потратить только после исполнения 18 лет на две цели: улучшение жилищных условий или оплату образования.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.