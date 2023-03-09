Новая подборка вакансий для жителей Шымкента

На постоянное трудоустройство в южном мегаполисе требуются медицинские сестры, операторы банка и разнорабочие.

Редакция OTYRAR продолжает публиковать вакансии для жителей города совместно с Центром занятости.

Итак, в филилал Народного банка требуется около 100 операторов call-центра в возрасте 18-35 лет. Заработная плата от 100 до 200 000 тенге. Приходить с резюме по адресу Тауке хана 82, 3-ий этаж. Контактный номер телефона: 8 775 298 1991.

в возрасте 18-35 лет. Заработная плата от Приходить с резюме по адресу Тауке хана 82, 3-ий этаж. Контактный номер телефона: 8 775 298 1991. В частную клинику требуются медицинские сестры . Работа в дневное время, на постоянное трудоустройство, заработная плата 125-145 000 тенге. Адрес: Енбекшинский район, ул. М.Маметова, 154 А. Контактный номер телефона: 8 7053631784.

. Работа в дневное время, на постоянное трудоустройство, заработная плата Адрес: Енбекшинский район, ул. М.Маметова, 154 А. Контактный номер телефона: 8 7053631784. ТОО «НефтСтройМонтаж» требуются разнорабочие, заработная плата от 200 тысяч тенге. По вопросам обращаться по номеру телефона 87711487845 Надежда Петровна. Адрес: 2-Зеленая Балка 195 ғимарат.

Вся информация предоставлена в Центре занятости Шымкента. По всем вопросам обращаться напрямую по указанным номерам телефонов.