В Шымкенте безработных учат востребованным профессиям

Хашимбек Расулматов решил отправить внука на краткосрочные курсы. Недавно подросток окончил школу, но поступить в университет не смог. Чтобы не терять время, семья выбрала вариант с обучением по востребованным специальностям.

Сам дедушка признаётся, раньше о такой программе не знал, но теперь считает её хорошей возможностью для молодёжи начать самостоятельную жизнь.

Хашимбек Расулматов, житель г. Шымкента: «У меня есть внук. Он не набрал нужных баллов, чтобы поступить. Ему нравится шить, сейчас работает в пекарне. Поговорим с родителями и, скорее всего, отправим его на курсы. Он интересуется парикмахерским делом. Надеюсь, здесь получит знания и опыт».

По словам специалистов, граждане, успешно завершившие обучение, смогут трудоустроиться. Курсы бесплатные, слушателям выплачивается стипендия. Программа помогает безработным освоить профессии и выйти на стабильный доход.

Багдат Аркабаев, директор Центра трудовой мобильности г. Шымкента: «Есть два формата обучения. Первый — на базе работодателя. Если у предприятия, например, в швейном цехе, есть собственный учебный центр, то слушатели проходят подготовку прямо там, а после остаются работать на этом же производстве. Второй вариант — когда учебный центр при работодателе готовит специалистов для других компаний. В этом случае, после окончания курсов, выпускники направляются на работу к другим работодателям. Всем учащимся выплачивается повышенная стипендия. После завершения программы выпускники смогут трудоустроиться по выбранной профессии и закрепиться на постоянном месте работы».

В этом году планируется обучить 710 человек. Уже более 500 жителей города проходят занятия. В будущем они смогут работать поварами, парикмахерами, сантехниками, сварщиками и представителями других востребованных профессий.