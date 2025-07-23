Дело о покушении на замакима Шымкента Берденова передано в суд

Сегодня специализированный межрайонный суд по уголовным делам города принял к производству дело Ернара Жиембая, подозреваемого в покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова. Назначена дата предварительного слушания. Согласно постановлению, предварительное слушание по уголовному делу состоится 28 июля.

Согласно данным из системы «Судебный кабинет», дело зарегистрировано по части 3 статьи 24 – части 1 статьи 99 (покушение на убийство) уголовного кодекса республики Казахстан». Дело будет рассматривать судья Абинур Карабаев в специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

«После завершения досудебного расследования, при ознакомлении с материалами дела, подсудимому Ернару Жиембаю были разъяснены особенности рассмотрения дела с участием присяжных заседателей, однако он не выразил мнения относительно рассмотрения дела с присяжными или без них», — из системы «Судебный кабинет».

Предварительное слушание по делу, которое относится к категории особо тяжких преступлений, назначено на 28 июля.

«Считаю необходимым назначить предварительное слушание по делу с целью выяснения мнения подсудимого о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей либо без них, а также для разрешения возможных ходатайств сторон», — из системы «Судебный кабинет».

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Жиембая осталась без изменений.

Напомним, вечером 21 апреля перед зданием акимата города Шымкента заместитель акима города Руслан Берденов получил огнестрельные ранения в несколько участков тела и был тяжело ранен. Подозреваемый — бывший директор ТОО «Тұрғын үй Шымкент» был задержан на месте.