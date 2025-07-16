На страже женского здоровья: 15 июня — день гинеколога

Для каждой женщины врач-гинеколог — это не просто специалист, а настоящий друг и советчик, которому важно доверять.

В канун профессионального праздника 25-летняя Севара Рысбекова пришла на первый скрининг беременности. Волнительный момент: будущая мама впервые услышала сердцебиение своего малыша и смогла задать врачу все важные вопросы о здоровье и предстоящих этапах беременности.

Севара Рысбакова, пациентка: «Для меня Жанна Каплановна — это не только врач, но и друг, который послан Богом, она сохранила жизнь дочки моей свекрови и я могу довериться только ей. Это моя первая беременность и меня радует современное оборудование, благодаря которому мы можем узнать, все ли нормально с ребенком».

Жанна Алиева посвятила медицине более 33 лет. За это время она помогла тысячам пациенток, каждая из которых оставила свой след в её профессиональной истории. По словам специалиста, работа гинеколога непроста, но сегодня её значительно облегчают современные технологии и оборудование. Тем не менее, самое важное в профессии остаётся неизменным — искреннее желание поддержать и помочь каждой женщине.

Жанна Алиева, акушер-гинеколог высшей категории, международный тренер-эксперт: «Когда я начала работать, у нас не было ультразвуковых аппаратов — только голова и руки, и мы сами ставили диагноз. Со временем, когда ультразвук пришёл в Казахстан, это стало действительно большим нововведением, которое очень помогло в работе всем. Быть гинекологом я бы порекомендовала тем, кто не боится трудностей. Это большой и трудный путь, и самое главное — иметь характер».

Сегодня гинекология предлагает женщинам широкий спектр современных услуг и возможностей для сохранения здоровья. Министерство здравоохранения Казахстана делает особый акцент на защите здоровья матери и ребёнка, развивая скрининговые программы, внедряя новое оборудование и улучшая доступность медицинской помощи. Всё это направлено на то, чтобы каждая женщина могла своевременно получить поддержку и быть уверенной в будущем.