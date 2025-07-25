Раскрываемость тяжких преступлений в Туркестанской области достигла 100%

В Туркестанской области под председательством акима Нуралхана Кушерова прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

В центре внимания — бытовое насилие, безопасность в общественных местах и борьба с тяжкими преступлениями. Обсуждались и меры по усилению видеоконтроля в регионе.

В рамках заседания были заслушаны отчёты представителей полиции и профильных управлений. Особое внимание — защите уязвимых групп населения и предупреждению бытового насилия.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Необходимо активизировать работу по профилактике бытового насилия и продвижению семейных ценностей. Важно своевременно выявлять и реагировать на ситуации, в которых оказываются уязвимые слои населения».

С начала года в регионе зафиксировано 286 фактов бытового насилия. По 118 случаям приняты административные меры, по 29 — возбуждены уголовные дела. В целом, по информации полиции, уровень подобных правонарушений снизился. В области функционируют 17 центров поддержки семьи, где работают 261 специалист. В них организованы временные места для проживания пострадавших. На содержание центров в 2025 году предусмотрено более 1 миллиарда тенге из местных бюджетов.

За полгода с их помощью было раскрыто 227 преступлений. Кроме того, зафиксировано более 550 тысяч административных правонарушений, по которым наложено штрафов на общую сумму 7,6 миллиарда тенге. Работы по усилению контроля продолжаются.

Алмас Абдикарымов, и.о. руководителя управления координации занятости и социальных программ: «Центры поддержки семьи работают во всех районах — как в отдельных зданиях, так и на арендованных площадях. В распоряжении 95 спальных мест. Основные направления работы — социально-психологическая помощь, предоставление временного жилья и правовая поддержка».

По словам акима, во всех районах действуют мобильные группы, включающие представителей акиматов, медицины и полиции. Для координации их работы внедрена цифровая платформа FSM, позволяющая автоматизировать процесс помощи.

Арман Бейсенбаев, первый заместитель начальника ДП Туркестанской области:

«С начала года в области зарегистрировано 2400 преступлений — на 6% меньше, чем в прошлом году. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, включая убийства и разбои, составила 100%».

В то же время растёт и количество мошенничеств, особенно в интернете. В 2025 году зарегистрировано 336 фактов кибермошенничества — это почти на 70% больше, чем в прошлом году. По итогам полугодия:

* Общее количество зарегистрированных правонарушений сократилось на 5,9% (с 2551 до 2400).

* Число особо тяжких преступлений — на 46,8% (с 62 до 33).

* Преступлений средней тяжести — на 13,3% (с 765 до 663).

* Преступлений, совершённых несовершеннолетними, — на 8,2% (с 61 до 56).

Тем не менее, рост числа мошенничеств остаётся серьёзным вызовом. Властями заявлено, что работа в этом направлении будет усилена.