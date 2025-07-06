Спортзал разваливается в школе №125 всего через 8 лет после постройки

Спортзал школы №125 в Шымкенте признан аварийным. Прошло всего 8 лет с момента его постройки, а пол уже просел, стены в трещинах. Опасность оно представляет почти год. Родители и учителя бьют тревогу — если здание обрушится, будет поздно.

Этот спортзал должен был стать гордостью школы №125. Но спустя восемь лет после открытия помещение площадью 600 квадратных метров превратилось в источник угрозы, пол просел на 15 сантиметров, стены покрылись глубокими трещинами.

— Исследования показали, что под зданием — грязь и вода.

Омирзак Керимбеков, заместитель директора по хозяйственной части школы №125: «Сейчас зал в аварийном состоянии. Трещин стало больше, их размеры увеличились. Пол просел. По результатам экспертизы сюда нельзя пускать детей. Экспертное заключение признало зал аварийным».

Спортзал примыкает к зданию школы. Несмотря на признание аварийности, вокруг нет ограждений. Руководство школы недовольно, прошёл почти год, а ремонта нет. Есть опасения, что промедление приведёт к трагедии.

Лаззат Ажибекова, заместитель директора по учебной части школы №125: «Мы постоянно боимся, что стена может рухнуть, что произойдет несчастный случай. За прошедший год уроки физкультуры не проводились в спортзале.

Это опасно, пускать туда детей нельзя. Занятия проходили в классах или на уличной площадке, когда погода позволяла. Мы хотим, чтобы дети занимались физкультурой полноценно».

В городском управлении строительства подтверждают, дефекты выявлены ещё в 2021 году. Подрядчику направили предупреждения, но результата нет. Управление обратилось в департамент контроля качества, потребовав пересмотра лицензии подрядчика. Проводится повторная экспертиза.

Бакыт Турдиев, специалист управления строительства города Шымкент: «Это не аварийный случай, но требуется капитальный ремонт с усилением фундамента и стен.

Сейчас проходят геологические исследования участка. После их завершения примут решение о дальнейших действиях».

По словам специалиста, на проведение геологических исследований потребуется около месяца. После этого, в зависимости от результатов, примут решение будет ли проведён капитальный ремонт или проект пересмотрят заново.

Айшабиби Кошеман