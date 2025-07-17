В Шымкенте раскрыта крупная пирамида под прикрытием инвестиций в «ҚазМұнайГаз»

В Шымкенте раскрыта крупная финансовая пирамида под прикрытием инвестиций в «ҚазМұнайГаз». Под громким названием «КазМунайГаз Инвест» скрывалась классическая финансовая пирамида, обещающая легкие и высокие доходы на якобы инвестициях в акции национальной нефтяной компании.

Организаторы схемы убеждали граждан, что они приобретают акции нацкомпании и гарантировали 50% прибыли каждые 15 дней. Но, как выяснилось, никаких реальных инвестиций в ценные бумаги не было: выплаты «дохода» осуществлялись за счёт средств новых вкладчиков. Сумма минимального участия составляла 500 тысяч тенге.

По предварительным данным агентства, в ловушку мошенников попали около 200 человек. Общий ущерб превысил 1 миллиард тенге. Подозреваемые помещены под стражу. С санкции суда на их имущество наложен арест.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «На преступные доходы подозреваемыми приобретены 2 дорогостоящих автомобиля, жилой дом и коммерческая недвижимость в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников».