Незаконно реализуемых более 12 тысяч упаковок лекарств изъято у жительницы Туркестана, передает Otyrar.KZ.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий Департаментом экономических расследований по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с сотрудниками областного Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности пресечена незаконная деятельность двух аптек, которые занимались реализацией лекарственных препаратов без разрешительных документов.

Установлено, что жительница Туркестана продавала лекарства без лицензии в аптеках «Раяна» и «Гуламова», расположенных по адресам ул.Торекулова, д. 69 и ул.Кожанова б/н.

В ходе обыска изъято 12 341 упаковка 714 наименований лекарственных средств.

Түркістан қаласының тұрғынынан заңсыз сатылмақ болған дәрілердің 12 мыңнан астам қаптамасы тәркіленіп алынды Жедел-іздестіру шараларын жүргізу кезінде ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті облыстық Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау Комитеті департаментінің қызметкерлерімен бірлесіп, рұқсаттық құжаттарсыз дәрілік препараттарды сатумен айналысқан екі дәріхананың заңсыз қызметінің жолы кесілді.Түркістан қ. тұрғыны лицензиясыз Төреқұлов көш. 69 және Қожанов б/н көш. орналасқан «Раяна» және «Гуламова» дәріханаларында дәрі-дәрмектерді сатқандығы анықталды. Тексеріс барысында 714 түрлі дәрілік заттардың 12 341 қаптамасы тәркіленді. Барлық жинақталған материалдар, сондай-ақ, тәркіленген дәрілік препараттар Түркістан облысы бойынша Тауарлар мен қызметтердің сапасын және қауіпсіздігін бақылау департаментіне айыпты тұлғаны әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін жолданды.~~~~~~~~~~~~~~~~~Незаконно реализуемых более 12 тысяч упаковок лекарств изъято у жительницы г.ТуркестанПри проведении оперативно-розыскных мероприятий Департаментом экономических расследований по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с сотрудниками областного Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности пресечена незаконная деятельность двух аптек, которые занимались реализацией лекарственных препаратов без разрешительных документов.Установлено, что жительница г.Туркестан продавала лекарства без лицензии в аптеках «Раяна» и «Гуламова», расположенных по адресам ул.Торекулова, д. 69 и ул.Кожанова б/н.В ходе обыска изъято 12 341 упаковка 714 наименований лекарственных средств. Материалы по вышеуказанным фактам, а также изъятые лекарственные препараты переданы в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Туркестанской области для привлечения виновного лица к административной ответственности. Опубликовано Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Среда, 15 июля 2020 г.

Материалы по вышеуказанным фактам, а также изъятые лекарственные препараты переданы в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Туркестанской области для привлечения виновного лица к административной ответственности.