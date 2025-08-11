В Туркестанской области простились с командиром упавшего вертолёта

В селе Султанрабат Толебийского района состоялась церемония прощания с командиром экипажа военного вертолёта Нуржигитом Уйсинбаевым, который пропал в Алматинской области на водохранилище Сорбулак. Накануне Министерство обороны сообщило о том, что были обнаружены фрагменты вертолёта и тела двух человек.

В селе Султанрабат похоронили командира экипажа военного вертолёта Нуржигита Уйсинбаева, пропавшего на водохранилище Сорбулак в Алматинской области. Семья погибшего облачилась в траур.

Прощальная молитва началась в 11 часов во дворе дома. Проститься с мужчиной пришли десятки людей. Тело Нуржигита Уйсинбаева вынесли из дома под звуки военного оркестра. Похоронили его на окраине села. Во время захоронения военные дали залп в воздух.

Когда тело мужчины выносили из дома, не стихал женский плач.

«С детства он мечтал стать военным. Всех нас держал в строгости. Хоть и был младше, но уже руководил. Мудрый был, умный был. С детства мечтал парить в небе. День и ночь летал, набрал тысячи часов, получал звания. Ни одного учения не пропустил. Был первым среди своих. Вертолёт любил всей душой. Каждый раз, приходя, говорил: “Мама, когда я лечу в небе, я парю, как птица, понимаешь? Я наслаждаюсь своей работой, она мне в радость”. Мой свет, моя звезда! Ярко вспыхнул, как звезда, и погас, сынок!», — рассказывает мать погибшего летчика.

Майор Нуржигит Уйсинбаев пропал вместе с вертолетом ЕС-145 25 июля. Его тело обнаружили спустя 15 дней под водой.

Ержигит Уйсинбаев, брат покойного: «Всё как будто во сне. До сих пор не можем поверить. Вчера ещё был перед нашими глазами. Я сам проводил брата до вертолёта и сам же забрал его тело. Он сказал: “Пойду, поработаю, жди меня”. Не знали, что встретим его вот так. Всю жизнь посвятил военной службе, отдал за неё свою жизнь».

Ержигит Уйсинбаев отметил, что у семьи нет претензий, а обстоятельства случившегося выяснит следствие. У покойного остался трёхлетний сын. 33-летний Нуржигит Уйсинбаев в 2010 году поступил в Актюбинский военный институт сил воздушной обороны по специальности «лётчик» и окончил его в 2014 году в звании лейтенанта.

Накануне, 10 августа специалисты подняли со дна озера Сорбулак тело второго погибшего при крушении воздушного судна. Военный вертолёт вылетел из Шымкента, пропал с радаров и перестал выходить на связь 25 июля. На его борту находились три члена экипажа.